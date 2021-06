Altro sopralluogo, altro accertamento di abuso, stavolta in via Costantinopoli. Su richiesta del tenente colonnello Claudio Russo, comandante della polizia locale, il tecnico dell’Utc incaricato ha accertato la realizzazione di un locale di 109 mq di superficie destinato a ristorazione, oltre che di un altro manufatto adibito a deposito.

Il più consistente degli abusi, quello che ospita l’attività, ha struttura in muratura con solaio piano di copertura, ampie finestre e infissi in alluminio ed è in pratica realizzato su area di pertinenza di uno stabile già esistente. Il secondo abuso, stessi proprietari, è un deposito chiuso. Entrambe le opere erano complete ed in uso, ora il verbale della polizia municipale è stato trasmesso alla Procura. Ai proprietari è stata inoltre comminata una sanzione di 5mila euro per ampliamento abusivo della superficie di somministrazione.

Le attività di controllo sul territorio proseguiranno e interesseranno anche le zone periferiche.