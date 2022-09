I talenti del Vesuviano: chi è Batino Annunziata, vincitore mondiale dell’Omc Hairworld

Crescono i giovani talenti del Vesuviano e portano in alto il nome della propria città. È questo il caso di Sabato Annunziata, conosciuto da tutti come Batino, responsabile maschile de The Beauty Room di Ottaviano di Annunziata,che ha partecipato al campionato mondiale OMC HAIRWORLD, vincendo tra tantissime nazioni.

Tra 800 competitors e oltre 40 nazioni in tutto il mondo, Batino ho preso parte alle categorie Senior Gents Creative Style e Senior Gents Classic Cut “Bombè”, come racconta a Il Fatto Vesuviano, vincendo la medaglia d’argento per il classic cut e quella d’oro come Team italiano aggiundicandosi l’OMC Team World Champion. Il titolo mondiale, quindi, è stato vinto da un giovane professionista di Ottaviano che ha portato in alto il nome della sua città e che ha realizzato un grande sogno conquistando Parigi e il mondo intero con duro lavoro, dedizione e passione per il suo mestiere.

Tra un mese la coppa arriverà ad Ottaviano, al centro in cui Batino Annunziata lavora, e potrà essere finalmente ammirata da tutti.