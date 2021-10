Huck Finn, parte l’anno del Centro Letture: “In principio, il dialogo”

SOMMA VESUVIANA – Il Centroletture “Huck Finn” ha dato avvio giovedì 14 ottobre 2021 da remoto all’anno associativo, presentando le Linee Progettuali del quarto Osservatorio Educativo. L’azione di un O.E. si presenta come una delle forme a disposizione del cittadino di leggere e di interpretare la realtà, diventando così un luogo di confronto e di scambio di esperienze. Il triennio 2021-2023 è stato dedicato al tema del Dialogo. “In principio, il dialogo” è il titolo del percorso, che vuole esplorare le modalità e le pratiche dialogiche delle nostre comunità.

L’argomento trova una forte giustificazione se inserito nel nostro contesto sociale, caratterizzato dalla scarsità di spazi di conversazione reale e dal cosiddetto analfabetismo funzionale, che designa la difficoltà profonda di comprendere e di utilizzare le informazioni utili ad interpretare i nuovi linguaggi e i messaggi dei social. Il dialogo diventa indispensabile all’acquisizione di una diversa coscienza democratica e quindi di un diverso modo di reagire alla massificazione e rappresenta il luogo privilegiato dell’incontro e della cittadinanza.

L’analisi avviene mediante un’indagine condotta attraverso vari strumenti: questionari, tavoli di lavoro, interventi di esperti, studio personale o di gruppo di documenti anche statistici. Il ventaglio di attività è assai variegato: Work shop, seminari, partecipazione a webinar (Istituto Italiano di Studi Filosofici – Napoli, Centro psicopedagogico per la gestione dei Conflitti – Piacenza), incontri preparatori per il materiale da mettere a disposizione, confronti con gli orizzonti nonviolenti e cooperativi di alcune realtà associative come il festival del Dialogo di Pistoia e la Marcia per la Pace di Assisi. Gli esperti del Centro infine, che già l’anno scorso hanno arricchito il percorso con una serie di incontri sui temi del Copione Educativo, sul rapporto tra arte e narrazione (Folon – Calvino), sulla fotografia come narrazione sociale, stanno programmando Circoli di Lettura (Circoli Pickwick) sugli articoli del Manifesto della Comunicazione non ostile, sull’antropologia e la sociologia del dialogo.

Per informazioni:dsmontellamichele@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/centroletturehf/