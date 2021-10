A Pollena apre supermercato no-stop: la nuova Coop apre tra 48 ore

Pollena Trocchia – Come nelle grandi metropoli, anche nella cittadina sotto il Vesuvio il prossimo 28 ottobre aprirà i battenti un supermercato aperto sette giorni su sette con orario continuato fino alle 22.00. Anche a Pollena Trocchia (in via Guindazzi 222) dal 28 ottobre, alle 10.00 sbarca la rivoluzione Coop, il colosso di qualità e convenienza famoso in tutta Italia. Mille metri quadrati, ampio parcheggio, reparti bellissimi ed accoglienti in cui tutti i prodotti hanno una loro tracciabilità e rispecchiano le eccellenze stagionali.

Reparto macelleria e pescheria, surgelato anche sfuso, uno splendido reparto di gastornomia che in house produce i piatti tipici della nostra terra ed altre leccornie che di volta in volta gli chef prepareranno sempre freschissime. Pane e pizze di produzione propria. La radio interna accompagnerà la vostra spesa che dentro il nuovo supermercato Coop di Pollena Trocchia diventerà una vera e propria esperienza sensoriale del gusto e non solo. Perché all’interno ci sono reparti di igiene per la casa, la persona e detersivi di ogni genere, stando sempre attenti al rispetto ambientale, come caratteristic ormai da decenni del marchio Coop. All’ingresso, assieme a un box informazioni che sarà sempre in grado di condurvi nel posto scelto, per i prodotti che cercate, vi fornirà anche della Coop Card che gratuitamente vi darà diritto a una serie di sconti che renderanno la vostra esperienza di spesa oltre che di qualità anche di convenienza, un ricercatissimo angolo bar che nei primi dieci giorni di aprtura fino alle 10.00 del mattino vi offrirà un ottimo caffè e delizierà con i dolci prodotti in sede. Fuori nell’ampio parcheggio anche la possibilità di ricaricare la propria bisi, auto o moto elettica con la colonnina Enel.

“Sono lieto di invitare tutti i vesuviani – afferma con soddisfazione Salvatore Falanga, amministratore del Gruppo Gescar affiliato a Coop Alleanza 3.0 che assieme a Maria, Rosario, Michele, Ciro e Antonio ha portato avanti la tradizione di famiglia del papà Mario e della signora Anna – a vivere l’esperienza in Coop, da oggi una gran bella realtà per i nostri territori. Come la nostra tradizione ci insegna puntiamo tutto sulla qualità e il nuovo store vive appieno il claim di mettere al centro il cliente che da noi può fare la spesa pensando alla dispensa di casa”.

Ottocento etichette di vini, un intero reparto dedicato alle birre artigianali, ai salumi e ai formaggi rigorosamente italiani, renderanno la spesa un vero e proprio viaggio nel gusto. La rivoluzione è davvero arrivata: alle casse oltre ad accettare tutti i ticket restaurant in circolazione sarà possibile fare la spesa col bancomat e sarà possibile farsela consegnare direttamente a domicilio.