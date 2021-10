Ercolano, si allarga scandalo: compravendita di loculi nell’ufficio a luci rosse

Ercolano – Si allarga lo scandalo dell’ufficio servizi cimiteriali del Comune di Ercolano finito sotto i riflettori nazionali a seguito del servizio di Striscia La Notizia che aveva mostrato le dirette a luci rosse di una dipendente ora sospesa.

Nella serata di ieri è stato mandato in onda un altro reportage di Luca Abete dal Comune vesuviano: l’inviato di Striscia ha intervistato il sindaco Ciro Buonajuto ed ha parlato di un’altra vicenda che riguarda sempre lo stesso ufficio. Nella stanza adibita dalla 64enne a set hard per le proprie dirette streaming, infatti, era in atto anche una compravendita clandestina di loculi cimiteriali.

“Abbiamo scoperto che, ad Ercolano, l’ufficio non era specializzato solo in dirette porno ma anche nella compravendita clandestina di loculi del cimitero. Nel servizio di ieri vi abbiamo svelato anche questo retroscena disgustoso e inaspettato” ha sintetizzato Abete che nel servizio ha mostrato anche alcune intercettazioni inequivocabili dove si parla di cifre e affari.

“Speculare sul dramma della gente è addirittura più grave di quello che avevamo visto nel servizio precedente. Il sindaco ci ha promesso indagini e provvedimenti rapidi e decisi.”

Ercolano, il caso dei loculi assegnati in cambio di favori – Video – Striscia la Notizia (mediaset.it)