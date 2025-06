Grande successo per la cena solidale a Pomigliano d’Arco

Cena solidale per OPEN nel cortile della parrocchia di San Francesco d’Assisi: una serata di condivisione.

Ieri, sabato 14 giugno, nel cortile della parrocchia di San Francesco d’Assisi a Pomigliano d’Arco, si è tenuto un momento di grande convivialità: la cena solidale. L’evento, atteso da tempo, ha riunito circa 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà, della comunità e del buonumore.

Il ricavato della cena di 2115,00 € è stato devoluto all’associazione OPEN, che da anni si occupa con dedizione dei bambini affetti da malattie oncologiche e neuroblastoma, sostenendo la ricerca e offrendo supporto concreto alle famiglie.

La serata ha avuto inizio alle ore 20.00 ed è stata animata dall’associazione culturale Semina Pace, che con sketch, karaoke e musica dal vivo ha intrattenuto calorosamente gli ospiti. Presenti anche Don Pasquale, parroco della comunità, e Don Apollinare, che ha partecipato con entusiasmo alla serata, condividendo momenti di dialogo e allegria con i presenti.

Ai fornelli si sono alternate alcune fedeli della parrocchia, che con amore e instancabile dedizione hanno cucinato sin dal mattino per preparare le varie portate. A servire ai tavoli, invece, c’erano altri volontari della comunità parrocchiale, creando un’atmosfera familiare e accogliente.

L’iniziativa si è rivelata un vero successo: gli ospiti hanno apprezzato il cibo, si sono divertiti e hanno vissuto una serata speciale all’insegna della partecipazione e del dono. Ma oltre al valore materiale del contributo raccolto, ciò che ha davvero lasciato un segno è stato lo spirito di condivisione che ha permeato ogni momento.

A termine della serata Don Pasquale ha ringraziato tutti i presenti e tutti coloro che hanno contribuito a rendere la serata piacevole.

In un tempo in cui si rischia spesso di smarrire il valore delle relazioni autentiche, eventi come questo ricordano quanto sia importante ritrovarsi, conoscersi, stringere legami e fare comunità. La cena solidale non è stata solo un’occasione per aiutare, ma anche un’opportunità per riscoprire la bellezza dell’essere parte di qualcosa di più grande: una comunità viva, accogliente e capace di fare del bene