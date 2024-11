Giunta azzerata, 5 gruppi si riuniscono e aprono ai cittadini: “Si pensi ai problemi, non alle poltrone”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Per la Rinascita di Somma Vesuviana

Assistiamo per l’ennesima volta all’azzeramento della giunta comunale finalizzato ad un rimpasto utile ad accontentare chi di dovere, unicamente per mantenere salda la poltrona.

Mentre tali dinamiche ripetutamente si realizzano, i nostri amministratori dimenticano di prendersi cura del paese. Ogni settore è abbandonato alla negligenza e all’incuria, a cominciare da quello scolastico, ma non meno trascurati sono i settori dei servizi in genere come la sicurezza, la tutela dei beni comuni, la manutenzione stradale.

Un simile quadro non può che generare l’indignazione di chi ancora crede che la politica possa essere sana e pulita.

Sensibilizzare la cittadinanza alla partecipazione politica al fine di determinare la rinascita culturale della città è l’obiettivo proposto dal nuovo gruppo di lavoro costituito dalle forze politiche presenti sul territorio cittadino.

In particolare i movimenti politici La città cambia, CDU, La città che vorrei, PSI e Onda Bianca si aprono al dialogo reciproco e alla condivisione di idee al fine di aprire un dibattito costruttivo. La società civile è invitata a partecipare al lavoro operativo.

Gli incontri, aperti a tutti i cittadini, si terranno ogni mercoledì dalle h. 19:30 presso la sede del CDU in via Cecere (nei pressi della chiesa di S. Domenico).