Strage di Ercolano, fermato il padre della proprietaria 13enne: lui in cella, ex compagna indagata

La tragedia accaduta nel capannone illecito di Ercolano che ha portato via tre giovani vite, è ancora in fase di indagine.

Al momento, la Procura di Napoli ha sottoposto a fermo Pasquale Punzo, il 38enne indagato con diverse accuse, tra cui omicidio volontario plurimo con dolo eventuale e detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo non convenzionato. Come sostiene l’Ansa, l’indagato ora si trova in carcere preventivo, a Poggioreale, ed è in attesa di giudizio.

Oltre a Punzo, è indagata anche la sua ex compagna Giulia Eboli, in quanto lo stabile in cui si è verificata la tragedia era formalmente intestato alla figlia di appena 13 anni.