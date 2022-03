Blitz dell’Esercito a Palma, sequestrate 4 attività

24/03/2022, Action day nel Comune di Palma Campania, nell’area metropolitana di Napoli.

Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Esercito Italiano impiegate per l’Operazione “Terra dei Fuochi” nell’Action Day .

I militari dell’Esercito Italiano, unitamente alle Forze dell’Ordine, hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Palma Campania (NA), dove sono state controllate e sequestrate 4 attività imprenditoriali e commerciali a cui sono state comminate complessivamente 312.822 euro di sanzioni amministrative, 9 persone identificate (di cui 5 denunciate e 1 sanzionata), 15 veicoli controllati e un’area di complessivamente 3.900 m2 posta sotto sequestro.

Sono 12 gli equipaggi impiegati per un totale di 29 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano su base 8° reggimento bersaglieri, Polizia di Stato di Nola (NA), Carabinieri di Nola (NA), Carabinieri forestali, Polizia Metropolitana di Napoli, Guardia di Finanza di Ottaviano (NA), Guardia di Finanza R.O.A.N. di Napoli e Polizia Municipale di Palma Campania (NA).

A supporto delle attività operative sul terreno sono stati impiegati un equipaggio R.O.A.N. (Reparto operativo aeronavale) della Guardia di Finanza di Napoli e un equipaggio dell’Esercito utilizzante un drone (aeromobile a pilotaggio remoto) che sia prima che durante le operazioni hanno consentito il controllo aereo e la ricerca informativa sui siti sottoposti a verifica, con sorvoli aerei volti ad individuare aree destinate a sversamenti illeciti e possibili attività riconducibili.

Prosegue, in tal modo lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le Questure di Napoli e di Caserta e con le altre Forze di Polizia delle Province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.