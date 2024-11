Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative a Striano

Striano. Riceviamo e pubblichiamo:

Il prossimo 24 novembre Striano sarà in prima linea contro la violenza sulle donne. L’amministrazione comunale ha, infatti, organizzato una giornata di iniziative in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il giorno successivo.

La giornata di domenica prenderà il via alle e 18,30 con una messa in ricordo di tutte le donne vittime di violenza.

Alle 19,45, insieme ad associazioni e cittadini, si terrà una fiaccolata per le strade del paese, con partenza da Piazza IV Novembre e arrivo alla villa comunale in via Risorgimento dove, alle 20,30, si potrà assistere ad una coreografia a cura del gruppo Latin Dance. A seguire, l’inaugurazione della panchina rossa in ricordo di tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza.

Interverranno per l’occasione il sindaco di Striano Giulio Gerli e il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.