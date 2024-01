Gamers e youtuber in Biblioteca per Casoria in Gioco

CASORIA. Per due settimane Casoria diventa la “Città del Gioco”. Gamers, youtuber, appassionati e giocatori provenienti da diverse zone d’Italia si raduneranno in Biblioteca per gli eventi organizzati per la prima edizione del Festival del Gioco. L’evento, voluto dall’amministrazione comunale targata Raffaele Bene e curato dal Settore Cultura, retto da Vincenzo Russo, è stato allestito insieme all’associazione LudHub.

L’apertura della kermesse avverrà venerdì 2 febbraio alle ore 19 con la presentazione dell’intero cartellone della rassegna; fin da subito sarà possibile accedere alle sessioni di gioco libero col doppio appuntamento di venerdì e sabato lungo l’intera giornata. Previste anche sessioni di Dungeons & Dragons ed altri giochi di ruolo.

La due giorni ripartirà il weekend successivo con gli appuntamenti di sabato 10 febbraio, col gran finale previsto per venerdì 16 quando è fissata la sessione conclusiva di Dungeons & Dragons che andrà avanti fino alle 22.30. Il fulcro delle partite e degli eventi organizzati sarà la Biblioteca Mons. Mauro Piscopo di via Aldo Moro. Per ogni giornata è prevista la presenza di un ospite: si comincia sabato 3 con il creator Il Puzzillo del Sud, poi sabato 19 sarà la volta di Meeple con la Camicia, mentre l’ultimo, venerdì 16, sarà LoveinBoard Game. I partecipanti potranno immergersi in oltre 100 giochi da tavolo.

“L’iniziativa di Casoria in Gioco ha il duplice scopo di coinvolgere una fascia di età, come i giovanissimi, spesso distante dagli eventi reali e di rendere vitali i nostri spazi pubblici con usi diversi dal solito” ha dichiarato il sindaco Raffale Bene.

“La prima edizione di Casoria in Gioco permetterà ai giovani e ai meno giovani di scoprire nuove realtà di gioco, proiettandoli in una nuova dimensione della partecipazione” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.