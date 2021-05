“Napoli torna finalmente protagonista sullo scenario politico nazionale. Adesso possiamo partire tutti insieme per costruire la città del futuro.

Un grande sforzo che deve mettere in campo le migliori energie della città. Ognuno deve fare la sua parte e io farò la mia”. Lo afferma Gaetano Manfredi, ex ministro all’Università, annunciando la sua candidatura a sindaco di Napoli per la coalizione centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

La candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco di Napoli è una bella notizia, per Enrico Letta, oggi è “una bella giornata per Napoli, una bellissima giornata. Piena di prospettive interessanti e importanti”. Parlando al webinar di Polimina, Letta ha spiegato: “Io sono un grande tifoso di Gaetano Manfredi, credo sarà un grande sindaco di Napoli. Il sindaco della ricostruzione di Napoli mentre si ricostruisce l’Italia”. E’ stato siglato “un patto per Napoli molto importante, sono contento di averlo fatto insieme a Giuseppe Conte, Roberto Speranza e altri”.

