Furto nella pizzeria della consigliera comunale, ladro lascia i soldi

Misterioso furto nella pizzeria della consigliera Antonietta Garzia

Un episodio enigmatico ha scosso Ercolano nei giorni scorsi. Durante la notte, un uomo a volto scoperto ha sfondato la vetrata della pizzeria di famiglia della consigliera comunale del Partito Democratico, Antonietta Garzia, situata in corso Resina. Dopo essersi introdotto nel locale, l’individuo ha prelevato l’intera cassa, ma invece di portarla via, l’ha lasciata all’esterno prima di fuggire.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, fornendo agli inquirenti dettagli utili per l’identificazione del responsabile, che secondo le prime informazioni sarebbe originario di Castellammare. Tuttavia, ciò che rende l’episodio particolarmente inquietante è la dinamica del furto: l’uomo non avrebbe né rubato il denaro né portato via le chiavi della cassa, sollevando dubbi sulla reale motivazione del gesto.

Le indagini dei carabinieri sono in corso, mentre la consigliera Garzia ha espresso forte preoccupazione: «Ho un appuntamento con i carabinieri per comprendere la matrice dell’accaduto. Sono comunque preoccupata, sia che si tratti di un’intimidazione camorristica che di un gesto di natura politica».

L’episodio ha suscitato allarme in città, riaccendendo i timori su possibili pressioni o minacce nei confronti di figure politiche locali. Resta da capire se si tratti di un atto intimidatorio mirato o di un gesto privo di un reale movente criminale. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dell’uomo e chiarire le circostanze di questo singolare episodio.