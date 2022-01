Furti con la Maserati, fermata coppia: scoperti raid in palestra e tabacchi

QUARTO – In data 11 gennaio 2022, in Napoli, la Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di due soggetti Leone Francesco e Verde Stefano, indagati in concorso per i reati di ricettazione e furto aggravato nonché, uno dei due, per la violazione dell’obbligo di soggiorno nella città di Napoli, dovuto alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Tenenza di Quarto, ha permesso di acquisire gravi indizi di reità nei confronti dei due indagati, tali da far ritenere che i due la notta del 26 ottobre 2021 utilizzando una Maserati Quattroporte oggetto di furto, giungessero prima presso la palestra Pumping Iron, all’interno della quale si introducevano mediante effrazione della porta di emergenza asportando la somma di 1500 euro in contanti e in un secondo momento presso il tabacchi Leonetti dove tentavano di forzare il distributore automatico di sigarette al fine di impossessarsi del denaro e dei tabacchi, azione non portata a termine grazie all’arrivo dei carabinieri che mettevano in fuga gli indagati.