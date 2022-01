Sant’Anastasia, orari e sede per la vaccinazione dei bambini

Sant’Anastasia, Vaccinazioni Covid per bambini dai 5 agli 11 anni

Le vaccinazioni Covid, per la fascia di età dai 5 agli 11 anni, si effettuano nella sede del Distretto vaccinale dell’Asl in via Siano. Per effettuare la vaccinazione occorre prenotarsi rivolgendosi al proprio PEDIATRA. Al momento le vaccinazioni saranno effettuate ai soli bambini residenti nel territorio di competenza del Distretto 51 (Sant’Anastasia – Pomigliano d’Arco).

GLI ORARI: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: ore 14:00 – 18:00; il Sabato dalle ore 8:00 – 12:00 “Invitiamo i genitori a confrontarsi con il proprio pediatra e aderire alla campagna vaccinale – dicono il sindaco Carmine Esposito e l’assessore alla salute, Veria Giordano – solo così, insieme alle precauzioni del caso, si possono proteggere i nostri figli dagli esiti gravi del Covid e tutelare, al contempo, la salute della collettività. La circolazione del virus e i dati, quelli di Sant’Anastasia ma anche quelli dei paesi limitrofi, rendono doveroso vaccinare I bambini”.