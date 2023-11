Auto si ribalta davanti al bar, le conseguenze dell’incidente di Mariglianella

Poteva essere una tragedia. Un terribile incidente è avvenuto a Mariglianella, due giorni fa. Una Opel nera, nel transitare in via Guglielmo Marconi, si è schiantata contro una Chevrolet Sparks bianca parcheggiata lungo la strada dinanzi al bar Genius. A riprendere l’intera scena sono state le telecamere di sorveglianza dell’attività. La vettura, in seguito allo scontro, si ribalta al centro della carreggiata mentre l’auto in sosta viene spinta violentemente contro l’insegna alle sue spalle, distruggendola totalmente.

Al momento dell’incidente, sul marciapiede c’erano due donne che sono rimaste miracolosamente illese. L’impatto è stato violentissimo. Fortunatamente, pare che il conducente dell’Opel non sia rimasto ferito gravemente. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

“Chiediamo che al più presto si chiariscano le dinamiche dell’incidente” – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “Questa volta è avvenuto un vero e proprio miracolo ma altre volte non è stato così e non sempre lo sarà. Servono più dispositivi di sicurezza e modifiche al codice della strada per fermare le stragi e i balordi dell’alta velocità.”