Follia nel Vesuviano, 118 aggredito da guardia giurata

BOSCOTRECASE. Follia a Boscotrecase: un equipaggio del 118 è stato assalito da una guardia giurata. Così viene racconta la vicenda da Nessuno Tocchi Ippocrate.

“La postazione 118 di Pompei 2 alle ore 23.13 di stanotte viene allertata a via Panoramica a Boscotrecase per una caduta accidentale con sospetta frattura. L’equipaggio impiega 15 minuti per raggiungere il target ed iniziano immediatamente le manovre di immobilizzazione della paziente. Nel frattempo un astante inizia ad inveire e minacciarli accusandoli tra l’altro di un ritardo inesistente (come dimostra la scheda intervento in possesso della nostra associazione), nonché accusandoli persino della assenza del medico.

L’aggressore si qualifica come guardia giurata dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Ad un certo punto la guardia giurata cerca persino di afferrare l’autista soccorritore, ma viene trattenuto da altri astanti, per poco non si è giunti alle mani.

L’intervento si è concluso con il trasporto della paziente in ospedale in codice verde. “Chi dovrebbe difenderci e tutelarci…….anch’esso ci aggredisce….siamo arrivati al paradosso!””