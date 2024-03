Marigliano: Jossa avvia verifica di maggioranza, l’apertura del Pd

Riceviamo e pubblichiamo la nota della sezione locale del Pd in merito alle dichiarazioni, stesso mezzo, del 16 marzo ’24 del sindaco di Marigliano Giuseppe Jossa.

Accogliamo con estremo favore l’appello del sindaco ad una fase di verifica politica. Per la verità chiesta da tempo dal Partito Democratico e condivisa anche con altre forze politiche.

Le criticità emerse ci pongono, da tempo, dinanzi alla necessità di fare chiarezza in modo ultimativo e raccogliere in forma definitiva posizioni certe e prospettive condivise per continuare il progetto scelto dalla città, assumendosi le responsabilità del caso nell’esclusivo interesse del bene collettivo.

Partito Democratico Marigliano