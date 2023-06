Arrestato dopo aver pugnalato alla schiena il fratello

MASSA DI SOMMA. Coltellata alla schiena del fratello, 25enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per lesioni aggravate Amodio Filosa, 25enne di Massa di Somma. Durante una lite, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe colpito il fratello alla schiena, utilizzando un coltello.

La vittima di 21 anni è stata portata all’ospedale del Mare di Napoli e le lesioni sono state ritenute guaribili in 20 giorni. Filosa è finito in manette ed è ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di lesioni aggravate.