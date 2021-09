Napoli – Si torna a sparare per le strade di Napoli. nella notte tra il 23 ed il 24 settembre ai Quartieri Spagnoli un 18enne già noto alle forze dell’ordine è stato colpito da un proiettile ad una caviglia. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Pellegrini dove gli sono stati prescritti 30 giorni di prognosi.

I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dei fatti.

“Le strade della nostra città diventano sempre più scenari da Far West dove si ricorre all’utilizzo della violenza, soprattutto alle armi da fuoco, per risolvere questioni di ‘affari’ tra clan, faccende private o semplicemente per mettere fine a liti generate da futili motivi. La cosa più preoccupante è che sempre più aumenta il numero di giovani, tra vittime e carnefici, coinvolti in queste faccende. Questa violenza deve cessare, chiediamo al Prefetto l’istituzione di un tavolo congiunto con i vari corpi delle forze dell’ordine per mettere a punto un piano strategico e presidiare il territorio.”- sono state le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.