Acerra. Si blocca la didattica in presenza in una scuola acerrana: sono risultate infatti contagiate dopo i tamponi cinque docenti e due bambini della scuola dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico Don Peppe Diana di via dei Mille.

Da ieri dunque le attività sono state sospese fino a lunedì quando si tornerà dopo la sanificazione dei locali: resteranno in quarantena soltanto i bambini e le maestre positive che frequentano classi diverse. L’amministrazione comunale sta seguendo la vicenda come peraltro trapelato dall’intervento del presidente del consiglio comunali Piatto durante gli stati generali della scuola.

Stando a quanto emerso le maestre positive si erano sottoposte al ciclo di vaccinazione e grazie all’immunizzazione hanno sintomi lievi: la prima positiva aveva infatti un raffreddore e per questo motivo ha deciso di fare il tampone molecolare che ha dato l’esito positivo. Da lì in poi è stata ricostruita la catena con quasi tutti casi asintomatici e nessuna preoccupazione per le condizioni di salute. Resta il problema della chiusura temporanea che coinvolge 40 docenti e 300 bambini, pronti a rientrare da lunedì