Ciao amici tifosi, sono sempre io, Gennaro. Non ho visto la partita, ma gli highlight sì. Da quello che ho visto mi è sembrata una partita di biliardo. Ci ho giocato qualche volta, ma alla carambola. Gli anziani mi dicono che i giovani di qualche anno fa spendevano molto più tempo nelle sale giochi, e si giocava spesso a biliardo, ora i vostri bambini sono sempre attaccati ai cellulari. Ahimé, sono i pro e i contro della tecnologia. Sul mio pianeta l’estrema tecnologizzazione ci ha portati a muoverci praticamente sempre con dei mezzi. Non si fa quasi per nulla sport, né passeggiate nei campi, né una camminata al chiaro della nostra luna. In realtà mi è sembrata una partita del cosiddetto biliardo all’italiana, quello giocato senza buche e con i birilli al centro.

In questo caso è stato un biliardo alla napoletana. Non credo ci sia tanto da dire, dominio azzurro, sebbene i doriani arrivino ad impensierire i napoletani. Ospina si supera in due occasioni. Poi il Napoli prende la stecca, e i sampdoriani diventeranno birilli inermi contro le pallate azzurre. Per gli azzurri segnano Osimhen à la Callejon (che spreca una grande occasione in contropiede), Fabian di piatto rasoterra da fuori area. Seguono il secondo gol di Osimhen e infine Zielinski. 0 – 4, e la storia continua.

Il Napoli convince ancora, e lo fa sfruttando una situazione particolare in 3 dei gol fatti: lo scarico al compagno che arriva da dietro, che si è fatto trovare pronto o tra le maglie avversarie per cercare la porta. Due dei gol sono dalla distanza. Troppo molli quelli della Sampdoria, concedendo tanto spazio agli azzurri. Il Napoli supera anche questa prova, e continua il suo filotto di vittorie in campionato, con un secondo 0 – 4, 2 di fila, fuori casa. Non poteva continuare meglio, con una bella partita di biliardo alla napoletana.