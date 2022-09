Napoli blitz alla Zorro all’Olimpico, il segno di KK sul povero sergente Sarri

Nell’anticipo del sabato sera il Napoli vince in maniera convincente per 1-2 all’Olimpico contro la Lazio. Continua dunque la “benedizione” dell’ex Sarri, alla quarta sconfitta di fila contro gli azzurri tra Juventus e Lazio. Dopo un inizio da incubo con il gol di Zaccagni, la squadra di Spalletti si riassesta e sale in cattedra, cominciando a macinare gioco. Sugli scudi il solito Kvaratskhelia, autore del gol vittoria, che ha avuto almeno altre tre nitide occasioni per segnare ed ha messo in crisi la fascia destra della Lazio.

Ingresso decisivo quello di Politano, al posto dell’infortunato Lozano, che ha spaccato la partita con le sue folate offensive a tagliare il campo con grande velocità. Prestazione autorevole del centrocampo, specie di Lobotka e Anguissa, che hanno dato fluidità alla manovra e buona copertura difensiva quando necessario. Aldilà della disattenzione sul gol, fortunatamente ininfluente ai fini del risultato, anche la linea difensiva ha convinto, con Immobile piuttosto ben contenuto da Rrahmani e Kim.

Proprio il centrale coreano merita una menzione d’onore, non solo per il gol ( il secondo in 5 partite), ma anche per una partita diligente e ordinata, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto e facendo sempre la scelta giusta, talvolta senza troppi fronzoli, spazzando il pallone quando opportuno. La partita ha dato nuovamente dimostrazione di grande carattere e forza mentale della squadra, capace di reagire molto bene allo svantaggio ideale, e dà segnali incoraggianti in vista dell’esordio europeo di mercoledì contro il Liverpool.