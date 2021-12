Da Somma ad Amici: la generazione di fenomeni nata da “Percorsi di Danza” di Angelo Parisi

Dopo la gioia per la riconferma del banco nella scuola più famosa d’Italia del sommese Guido Sarnatore, un’altra giovanissima allieva della scuola di Somma Vesuviana “Percorsi di Danza” è entrata ufficialmente nella scuola di Amici.

Somma Vesuviana esplode nuovamente di gioia: la maestra Alessandra Celentano, nella puntata di Amici della scorsa domenica, ha proposto un’entrata speciale per una giovane ballerina proveniente sempre dalla famosissima scuola del maestro Angelo Parisi, Percorsi di Danza. La proposta è stata ben accetta dalla maggioranza dei professori i quali hanno subito intuito il grande talento di Virginia Vorraro con la variazione di contemporaneo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Una gioia immensa per Somma Vesuviana e un grande orgoglio per Angelo Parisi, maestro eccezionale sotto tutti i punti di vista, che vede moltissimi dei suoi giovani allievi sfondare in un mondo tanto difficile quanto quello della danza.

Considerata una delle scuole migliori dell’area metropolitana di Napoli, Percorsi di Danza negli anni ha letteralmente sfornato un talento dopo l’altro (non possiamo non citare Nietta Dalmini che ha calcato pachi importantissimi oltre quello di Amici), puntando sulla tecnica e la dinamicità del corpo, permettendo a tanti giovani di talento di trasformare la loro grande passione in lavoro.

Ed è proprio questo su cui si dovrebbe sempre puntare, sui giovani, che hanno la costante voglia di arrivare, che conservano i propri sogni con cura e amore e che, con il duro lavoro e il giusto supporto, alla fine ce la fanno.