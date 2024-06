Europee 2024, Lello Topo secondo per voti dopo la Meloni. La soddisfazione di Di Palma e Coppola

Europee 2024. Il secondo candidato più votato in Campania dopo la Meloni è Lello Topo, appoggiato in campagna elettorale anche a Somma dal Consigliere Comunale Antonio Coppola e da Giuseppe Di Palma.

Secondo i dati riportati da Fanpage.it, i risultati delle elezioni Europee 2024 in Campania, a scrutini ultimati, confermano che il Pd in regione resta il partito più forte, con un numero di preferenze in linea col dato nazionale; lo stesso non si può dire per il M5S, che in Campania si distanzia nettamente dal 9.99% incassato a livello nazionale. Il candidato più votato è Giorgia Meloni (177.946 preferenze, Fratelli d’Italia), subito dopo Lello Topo (114.483, Partito Democratico) e la giornalista Lucia Annunziata (108.607, Partito Democratico).

La vittoria di Lello Topo

In particolare, hanno contribuito alla vittoria di Topo anche il Consigliere Comunale di opposizione di Somma Vesuviana Antonio Coppola e Giuseppe Di Palma, i quali hanno lavorato attivamente nel corso della campagna elettorale del loro candidato. Questo rappresenta un importante traguardo per la politica sommese. Infatti, il gruppo di Coppola ha già un riferimento sovracomunale in Regione, ovvero Mario Casillo. Ora ci sarà un ponte anche in Parlamento Europeo tramite la figura di Lello Topo.

Le parole di Di Palma

C’è grande soddisfazione per il trionfo elettorale di Lello Topo da parte di Coppola e Di Palma. Quest’ultimo in un post su Facebook ha affermato: “In una campagna elettorale particolare perché venuta all’ indomani di un terremoto politico che ha sovvertito il responso delle urne, gli elettori di somma vesuviana premiano la nostra squadra capitanata dal consigliere comunale Antonio Coppola ed i suoi riferimenti sovracomunali: Mario Casillo e Lello Topo. I nostri amici, i nostri elettori a cui va il mio affettuoso ringraziamento, ci hanno ancora una volta rinnovato la loro fiducia in maniera incondizionata e questo è per me, che vivo la politica in maniera passionale, motivo di orgoglio e commozione. Queste sfide, questi risultati non si raggiungono se non c’è una squadra che lavora all’ unisono”.

Le dichiarazioni di Coppola

Queste, invece, le dichiarazioni del consigliere comunale Antonio Coppola dopo la vittoria di Topo: “ Il brillante risultato elettorale conseguito dall’ On. Topo a Somma Vesuviana, che lo vede recordman assoluto di preferenze, è la naturale conseguenza di un impegno politico profuso quotidianamente dalla squadra che condivide la mia linea politica.

Siamo sicuri che con l’aiuto dell’ On. Mario Casillo e del neo europarlamentare Raffaele Topo ci saranno maggiori strumenti di connessione tra la Comunità europea e i comuni campani e, in particolar modo, quelli del nostro circondario”.