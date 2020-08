Riceviamo e pubblichiamo da Sebastiano De Luca, candidato a sostegno di Colomba Formisano.

Sono Sebastiano De luca un giovane di 28 anni, e attivista del M5S, vivo una realtà difficile come tanti ragazzi e ragazze della mia città e zone limitrofi. E’ la prima volta che propongo la mia candidatura al consiglio comunale, ma già da fuori guardo la politica da attivista del movimento 5 stelle, ma questa volta ho deciso di metterci la faccia per il bene della mia città e mi propongo, con la candidatura nella lista LA GIUSTA SCELTA, una lista civica nata dai noi attivisti del M5S locale per mantenere attivi i punti cardini del movimento, “poiché non è stato assegnato il simbolo per questa sfida elettorale” abbiamo comunque deciso di giocarla con una civica in coalizione con altre 4 liste civiche per abbattere e liberare Ercolano dalla vecchia politica, la coalizione concorre a sostegno della candidata Sindaco Dott.ssa COLOMBA FORMISANO.

Ci sono tanti ostacoli da superare, e una dei tanti è il lavoro, in città esiste una categoria di lavoratori del comparto marittimi, che non viene sostenuta ma addirittura dimenticata dall’amministrazione comunale, che dovrebbe invece stare in prima linea per portare la voce di un settore dimenticato, inoltre nella mia città che è una città turistica, grazie alle bellezze culturali, degli scavi archeologici di Ercolano, al museo archeologico virtuale e alla sua immensità di bellezza del parco nazionale del Vesuvio, dovrebbe vivere sul tali strumenti e sfruttare al massimo queste possibilità per una città migliore, nella città manca aggregazione giovanile, sport, ecc..

Ercolano non può rimanere indietro perché in una società che corre sempre più veloce abbiamo bisogno di stare al passo con i paesi limitrofi, Ercolano deve sfruttare il suo commercio, il commercio dello storico mercato di Pugliano. Ercolano non può più aspettare, Ercolano deve rialzarsi perché sono anni che è cosi dimenticata e sfruttata, adesso BASTA, bisogna avere una Ercolano cambiata come lo slogan della coalizione “la bellezza del cambiamento“.

Concludendo per fare un augurio a tutti noi Ercolanesi e agli stessi chiedendo di dare fiducia in noi per una Ercolano migliore.