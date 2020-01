Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del movimento politico siamoAnastasiani.

Il movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” lancia l’operazione OBIETTIVO POLEMICHE ZERO in vista di probabili nuove elezioni: “Il nostro paese merita un confronto politico serio e costruttivo, basato sulle idee e soprattutto sulle soluzioni per migliorare il nostro territorio. È importante, anche per riacquistare la serenità sociale perduta negli ultimi anni”.

Il portavoce del movimento, Ciro Pavone, aggiunge: “Stiamo lavorando da mesi per proporre agli anastasiani un modello di governo differente e all’avanguardia, soprattutto nell’approccio culturale alla pubblica amministrazione e nella metodologia di gestione dell’Ente. Nei giorni scorsi abbiamo ufficialmente presentato IL FOGLIO DELLE PROPOSTE, 10 punti programmatici su cui intendiamo confrontarci in campagna elettorale e per cui riteniamo sia fondamentale concentrare l’attezione per rilanciare il nostro territorio dal punto di vista sociale, economico e strutturale”. E – infine – chiosa: “sono pronto a qualsiasi tipo di confronto pubblico, purché si parli esclusivamente della visione politica e dei progetti per Sant’Anastasia, di come risolvere concretamente i molteplici problemi che affliggono la nostra Comunità”.