Due nuove antenne telefoniche ad Acerra, caso approda in Commissione

Acerra – Chiesta convocazione della Commissione di Vigilanza su 2 nuovi impianti di telefonia mobile e su affidamento redazione del Piano Urbanistico Comunale.

E’ stata subito convocata la Commissione di Vigilanza su istanza dei consiglieri comunali di Coalzione Civica X Acerra, per esaminare le attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale su 2 nuove istanze per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni in località Varignano e in località Parmiano.

Benchè sollecitata più volte anche in Consiglio comunale, la Giunta d’Errico non adegua il piano comunale delle stazioni radio base ed abdica al proprio ruolo di pianificatore ambientale, in una città che ha la peggiore aria da respirare dell’intera Campania sia nel 2023 che nel 2024.

I consiglieri comunali di Coalizione Civica X Acerra, preoccupati per i ritardi già accumulati sul Piano Urbanistico Comunale, hanno chiesto l’audizione in Commissione del Sindaco alla luce della infruttuosa procedura di individuazione del nuovo redattore del Piano.

“Siamo a 2 anni dall’insediamento di questa Amministrazione – dichiarano i consiglieri Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Salvatore, Nocera Antonio e Piatto Andrea – e non solo non c’è il PUC promesso ma nemmeno una bozza di proposta. Siamo molto preoccupati, la città sta perdendo identità e futuro nelle mani di questi improvvisati. Nel silenzio dei partiti”.