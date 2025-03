Disagi per Trenitalia: il sisma colpisce anche le linee ferroviarie

Trenitalia cancella o ritarda alcune corse a causa dell’evento sismico

La scorsa notte, alle 1:25, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli a una profondità di circa 2,5 chilometri.

A seguito dell’evento sismico, Trenitalia ha effettuato verifiche sulle infrastrutture ferroviarie. La circolazione sulle linee Napoli-Salerno via Monte del Vesuvio, Alta Velocità Napoli-Roma e Napoli-Roma via Formia ha subito rallentamenti fino a 40 minuti.

Inoltre, la circolazione è stata sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per consentire verifiche tecniche. I treni regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso, causando disagi a lavoratori e studenti soprattutto nella fascia oraria che va dalle 8.00 alle 9.00

Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti dalle 10:00 la circolazione è tornata regolare.