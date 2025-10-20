Día de los Muertos: Umoya apre le porte al Messico

Tra tradizione e meraviglia, la terza edizione celebra l’amor más allá de la muerte con nuove esperienze e un’atmosfera senza tempo.

Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE)

Un viaggio nella cultura messicana tra magia, musica e nuove esperienze per celebrare l’ “amor más allá de la muerte” che si terrà dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE) – il Día de los Muertos – Villaggio di Coco.

Un evento che celebra la vita oltre la morte in un’esplosione di colori, tradizioni e spettacoli ispirati alla più iconica delle festività messicane.

Un’esperienza unica, prodotta in collaborazione con Materya, laboratorio creativo di allestimenti e scenografie. Una manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del Consolato del Messico e della Comunità Messicana a Napoli, confermato anche quest’anno dopo il riconoscimento ricevuto nella passata edizione.

Un villaggio tra sogno e realtà: Il pubblico sarà accolto in un mondo sospeso tra il “regno dei vivi” e quello “dei morti”: scenografie immersive, altari colorati, luminarie, fiori e i tradizionali papeles picados trasformeranno ogni angolo dell’Umoya in un piccolo frammento di Messico.

Tra profumi, musica e spiritualità, il Día de los Muertos è un viaggio emozionale, un’occasione per celebrare l’amore e il ricordo di chi non c’è più, in perfetto equilibrio tra folklore e contemporaneità.

Nuova edizione, nuove magiche esperienze

L’edizione 2025 presenta un programma, se possibile, ancor più ricco dello scorso anno.

I grandi classici delle prime due edizioni, le attività più amate sia dagli adulti che dai bambini: stand di cucina tipica messicana e campana; mercatini artigianali; dj set, live & special guest; parate e musica tradizionale con le band dei Mariachi; laboratori creativi e face painting; animazione per bambini e spettacoli dei fuochi rituali e magia.

A rendere ancora più vibrante l’atmosfera sono i grandi spettacoli della cultura messicana con lo straordinario show los rancheros ballet folklorico mexicano, che porterà in scena i balli tipici messicani; il live travolgente con la musica tradizionale dei los perros de la calle; e una delle novità di quest’anno: lo show aereo della Catrina Messicana, tra suggestione e acrobazie.

Non da meno saranno le attività inedite, che renderanno questa edizione davvero indimenticabile: giochi interattivi come “El Combate del Calamar – Squid Game Messicano” e il cimitero interattivo; il viaggio in barca all’altare sul lago; la lotteria e la cartomante messicana e persino uno show burlesque!

Il format, pensato per un pubblico eterogeneo, unisce divertimento, cultura e spettacolo. Famiglie, coppie e gruppi di amici potranno vivere la magia di un villaggio unico nel suo genere, tra mercatini artigianali, specialità gastronomiche messicane e zone relax affacciate sul lago.

Un’occasione per ritrovare il significato più autentico del Día de los Muertos, che, come ci tengono a sottolineare gli organizzatori, “non è una versione messicana di Halloween”: è un viaggio nell’animo messicano, che celebra la vita e l’amore eterno.

Date evento: 18, 19, 25, 26, 31 ottobre e 1, 2 novembre 2025

Luogo: Umoya – Ecoparco del Mediterraneo, Via Mezzagni, Castel Volturno (CE)