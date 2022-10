Derby amaro per la Viribus: arriva il primo passo falso

Dopo anche la vittoria esterna a Cardito per 0-1 contro il Frattaminore, la Viribus si ferma per la prima volta in campionato, pareggiando per 1-1 nel derby contro il Sant’Anastasia al comunale di Brusciano.

La squadra di Pezzella apre le danze, passando in vantaggio con il gol di Cavallaro al 19’ e dando l’illusione di poter continuare la striscia di vittorie. Nel secondo tempo ci ha pensato l’ex Orefice a ristabilire l’equilibrio tra le due squadre e a far scendere i rossoblu al secondo posto in classifica. Importante è ora dimenticare questo mezzo passo falso e preparare al meglio il match contro Il Punto di Svolta, in programma il prossimo weekend.

Dopo 4 giornate la classifica del girone B di Promozione recita: Santa Maria La Carità 12; Viribus 10; Il Punto di Svolta 8; Barano, Isola di Procida, Virtus Vesuvio Ottaviano 7; Oratorio Don Guanella Scampia, Cercola Calcio Fox, Quartograd 6; Agerola 5; Frattamaggiore, San Sebastiano, Sant’Anastasia 4; Terzigno 3; Real Frattaminore, San Vito Positano 0.