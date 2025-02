Da Somma Vesuviana a Montecatini Terme per la X edizione del Mia Martini Festival

Nell’ambito dell’ottava edizione della rassegna “Acqua in bocca (ma non troppo)”, che si terrà come di consueto nel Sito patrimonio mondiale dell’UNESCO delle “Terme del Tettuccio” di Montecatini Terme (lungo tutto il 2025), tra il 10 e il 12 maggio prossimi, avrà luogo una tre giorni interamente dedicata alla grande e sempre attuale Mia Martini, nel trentennale della sua prematura scomparsa.

La tre giorni, dall’emblematico ed evocativo nome “Mia Martini… E ancora canto”, che cita un brano scritto e musicato da lei stessa nel 1981, vuole, da parte degli organizzatori, sottolineare – nonostante i tanti anni trascorsi – il suo essere presente più che mai nei cuori di tante generazioni, anche dei più giovani, che hanno decretato il suo mito incontrastabile di immensa artista e interprete che da tanti decenni fa colpo con le sue indimenticabili esecuzioni musicali.

Proprio a Montecatini Terme, nell’aprile del 1992, Mia Martini in una memorabile puntata di “Serata d’onore” in diretta Rai dal Teatro Verdi, insieme ad Alberto Tomba, è stata protagonista di una partecipazione televisiva entusiasmante in uno dei momenti più luminosi della sua lunga carriera.

Con la supervisione della storica amica del cuore di Mia Martini, Gianna Albini Bigazzi, nonché moglie dell’autore e produttore discografico Giancarlo Bigazzi, e con la collaborazione della padrona di casa Simona Peselli, la sera di sabato 10 maggio alle ore 20.30, nella Sala Portoghesi delle “Terme del Tettuccio”, andrà in scena la X edizione del “Mia Martini Festival” con la partecipazione di artisti e testimoni che giungeranno da vari luoghi – vicini e lontani – per mettere al centro ricordi e considerazioni sul percorso artistico e umano della Mimì della canzone, coadiuvati da proiezioni video d’archivio ed esibizioni live.

L’evento, organizzato dal 2015 dall’associazione no profit per Mia Martini “Universo di Mimì”, quest’anno da Somma Vesuviana farà tappa nella cittadina toscana e si avvarrà come di consueto della direzione artistica e della presentazione di Ciro Castaldo, giornalista e scrittore, nonché esperto biografo dell’artista e autore di “Martini Cocktail”, il libro CD a lei interamente dedicato, premiato al “Concorso letterario Writers” di “Casa Sanremo” nel corso del “Festival di Sanremo” del 2024.

Domenica 11 e lunedì 12, ampio spazio verrà dato a presentazione di libri e tesi di Laurea dedicati all’artista, a dibattiti e a una mostra di vinili d’epoca e memorabilia di Mia Martini, tra cui il tailleur Armani indossato al “Festival di Sanremo” del 1992 cantando Gli uomini non cambiano e la Gondola d’oro vinta alla “Mostra internazionale di musica leggera di Venezia” nel settembre del 1973 per le vendite del 45 giri Donna sola.

Domenica 11, alle ore 10.00, avrà luogo l’inaugurazione della mostra di vinili e memorabilia dell’artista che sarà aperta al pubblico fino alla serata del giorno successivo.

Sempre domenica 11, alle ore 18.00, Ciro Castaldo dialogherà con la sorella di Mimì, Olivia Berté, e con Gianna Bigazzi, tra testimonianze, aneddoti e curiosità.

Lunedì 12, dalle ore 18.00, si darà spazio alle presentazioni delle tesi di Laurea e dei libri dedicati a Mia Martini con la partecipazione delle autrici Flavia De Bartolomeo e Rosaria Maria Marino. La serata verrà condotta da Simona Peselli, direttore editoriale della rassegna “Acqua in bocca (ma non troppo)”.

La tre giorni, alla quale stanno aderendo tanti artisti, compagni di viaggio di Mimì e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, è in corso di allestimento, con l’obiettivo di favorire la realizzazione anche di altri eventi nel corso di tutto il 2025.

L’ingresso alle varie serate sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica ass.acquainboccamanontroppo@gmail.com

La rassegna “Acqua in bocca (ma non troppo)” è patrocinata dal Comune di Montecatini Terme e realizzata con il contributo di Esselunga.