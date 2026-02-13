venerdì, Febbraio 13, 2026
15.9 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:Meno di un minuto min
199

Nella 219 di Brusciano a caccia di armi e droga: trovati quasi 30 chili tra miarjuana e hashish

Redazione1
di Redazione1

Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei Carabinieri tra i casermoni della “219”

Brusciano messa a setaccio dai Carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un servizio a largo raggio nel complesso di edilizia popolare della 219 a via De Filippo.
Durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni e nelle aree comuni, i militari hanno rinvenuto in un’area condominiale 14 chili di marijuana nascosta in 13 buste sottovuoto che erano state messe all’interno di un’intercapedine del muro.
Trovate anche 109 dosi della stessa sostanza stupefacente pronte per la vendita al dettaglio.

Il sequestro non è terminato lì perché durante le operazioni i carabinieri hanno trovato 7 chili di hashish suddiviso in 44 panetti e 229 dosi.
Droga ma anche munizioni. Rinvenuti e sequestrati quattro proiettili calibro 7,65 e quattro cartucce calibro 20.
Controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

0
NOLA – Sono ore decisive per il bambino di...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...
Politica

Nola, debiti con il Comune : la Giunta avvia il percorso per la definizione agevolata

0
Riceviamo e pubblichiamo   Favorire la regolarizzazione da parte dei cittadini...

Argomenti

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

0
NOLA – Sono ore decisive per il bambino di...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...
Politica

Nola, debiti con il Comune : la Giunta avvia il percorso per la definizione agevolata

0
Riceviamo e pubblichiamo   Favorire la regolarizzazione da parte dei cittadini...
Avvenimenti

Gemellaggio musicale tra Pomigliano d’Arco e Avella: studenti in viaggio verso Sanremo

0
Ieri, 12 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo 5 “Falcone-Paciano” di...
Cronaca

Tentato assalto al bancomat in via XX Settembre, notte di paura a San Giuseppe Vesuviano

0
  Notte movimentata a San Giuseppe Vesuviano, dove tra l’11...
Cronaca

Choc nel Nolano: trovano un topo nella pentola della mensa scolastica

0
Un episodio destinato a far discutere quello avvenuto in...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati
Articolo successivo
Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996