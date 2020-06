Sono aperte le iscrizioni al “Laboratorio sulle metodologie e le tecniche innovative della formazione”, il nuovo percorso che intende fornire strumenti e metodologie per progettare attività formative utili alla diffusione di pratiche quotidiane di cittadinanza attiva, democrazia e partecipazione.

Il corso si svolge in modalità FAD con attività laboratoriali in videoconferenza e lezioni asincrone supportate da video pillole formative. I formatori, Andrea Volterrani, Luca Fratepietro, Marco Serra e Alessio Ceccherelli dedicheranno particolare attenzione all’uso di piattaforme di e-learning e all’utilizzo di strumenti digitali per la produzione di materiali didattici, per la collaborazione e la partecipazione online.

Il laboratorio, gratuito, partirà mercoledì 24 giugno ed è destinato ai volontari (formatori, educatori e animatori sociali) della Città metropolitana di Napoli e della regione Molise che saranno coinvolti attivamente per l’intera durata del Laboratorio, stimolati a condividere esperienze e ad adottare un approccio cooperativo come modalità didattica di apprendimento.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione attraverso l’area riservata del sito www.csvnapoli.it e entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 22 giugno. L’iscrizione prevede l’accesso in area riservata, l’eventuale creazione della propria anagrafica ed il collegamento ad una organizzazione di Terzo Settore anch’essa registrata in anagrafica. Ad avvenuta conferma della partecipazione, gli iscritti saranno invitati a scaricare sui dispositivi strumenti e-learning.