Covid: SSC Napoli, tamponi tutti negativi. In Regione sono 287 i nuovi positivi

Sono tutti negativi i tamponi effettuati al Napoli, dopo la partita col Genoa e le 14 positività emerse tra le file della squadra ligure. Domani la squadra allenata da Gattuso sarà sottoposta un secondo test molecolare anti Covid. Lo fa sapere la Società Sportiva Calcio Napoli con un tweet.

Sono 287, invece, i pazienti risultati positivi in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 5584 tamponi esaminati nei centri regionali. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza è di 12742 mentre il totale dei tamponi sale a 595991 Oggi non si registrano decessi. I guariti del giorno sono 139; il totale dei guariti è 6166.

Due giorni fa, a proposito di tamponi, si era fatto sentire il sindaco di Baco, Josi Gerardo Della Ragione, che in un post su Facebook aveva sottolineato un aspetto in particolare dell’emergenza: “Amo il calcio. Ma non può definirsi normale un paese in cui un calciatore, per giocare una partita di pallone, fa tre tamponi in tre giorni, mentre quotidianamente debbo raccogliere le giuste lamentele di mamme, papà, lavoratori e ragazzi, che ne attendono anche venti. Per farne appena uno, e per conoscerne il risultato. Costretti, nell’attesa, a restare chiusi in casa. Lontani da tutti e tutto, come se fossero degli appestati. Credetemi, non si tratta neanche più di giustizia (o ingiustizia) sociale. Ma, parafrasando il Capo dello Stato, semplicemente di serietà”.

