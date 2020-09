Casamarciano, il sindaco Carmela de Stefano vara la nuova giunta: entrano Appierto, Piscitelli, Restaino e Tortora

Riceviamo e pubblichiamo.

Ad una settimana esatta dalla vittoria, a Casamarciano il neo sindaco Carmela de Stefano presenta la giunta.

Con lei nell’esecutivo entrano Antonio Restaino che assume anche la delega di vicesindaco, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, pianificazione territoriale, patrimonio e protezione civile; Arcangelo Piscitelli a cui vanno le deleghe alle politiche sociali, eventi, comunicazione, finanziamenti pubblici e relazioni organi istituzionali; Antonietta Appierto con delega alla pubblica istruzione; Pietro Tortora che assume le deleghe alle politiche giovanili, sanità, formazione e pari opportunità.

“Un esecutivo omogeneo che tiene conto da un lato dell’esperienza amministrativa maturata in questi anni e dall’altro delle competenze professionali – spiega il sindaco Carmela de Stefano – Una squadra che mi affiancherà nell’azione di governo cittadino a cui ovviamente prenderanno parte tutti i singoli consiglieri come annunciato in campagna elettorale. Teniamo a cuore le sorti della comunità e lavoreremo gomito a gomito per una Casamarciano libera da schemi e che rispetti il patto con gli elettori”.