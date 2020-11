Covid, Paolo Russo (FI): “A Napoli escalation di rapine dopo le 18: il prefetto intervenga”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Con il coprifuoco i negozi aperti a Napoli dopo le 18 diventano terra di conquista di rapinatori e criminali: subito un piano per difenderli”: è quanto chiede il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia.

“Mi appello al prefetto di Napoli affinché – afferma Russo – si ponga immediatamente in essere un piano di prevenzione a difesa degli esercizi commerciali aperti dopo le 18. Mi riferisco al moltiplicarsi, a Napoli, come in provincia, delle rapine a danno di farmacisti e supermercati aperti nel deserto generale fino a tarda sera”.

“Si metta subito in campo un piano straordinario di pattugliamento attivo utilizzando tutte le forze disponibili alle quali non dobbiamo mai dimenticare di far giungere il nostro perenne ringraziamento per l’abnegazione nell’esercizio della difesa delle libertà e dei diritti di ogni cittadino. Al dramma del Covid, alle inefficienze del nostro sistema sanitario e della regione non deve aggiungersi il rischio fisico degli operatori dei supermercati e delle farmacie. Questo sarebbe davvero troppo”, conclude il deputato.