Ottaviano piange la morte di Pasquale Fiorillo, 57 anni, neuropsichiatra infantile e direttore sanitario del centro diagnostico San Paolino di Nola.

Il dottore, morto ieri mattina, era stato ricoverato a Scafati circa 10 giorni fa. Pare che il decorso ospedaliero sia stato particolarmente critico, tanto da essere ricoverato quasi subito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Scafati per alcune complicanze dopo aver contratto il covid-19. E’ deceduto ieri mattina e i funerali si svolgeranno in via strettamente privata oggi pomeriggio alle 15. Sul web circolano numerosi messaggi di cordoglio dei concittadini e del sindaco Luca Capasso che ricorda quanto Pasquale Fiorillo fosse ben voluto e stimato da tutti. -“Prima di essere un medico brillante, era un uomo eccezionale”- queste le parole di tutti i conoscenti e degli amici del medico che purtroppo solo virtualmente si stringono attorno alla famiglia per la perdita del loro caro.