Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal movimento politico Siamo Anastasiani.

Il movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” all’indomani della proposta operativa per mitigare il rischio di propagazione del contagio, lancia l’idea di attuare ‘Un Piano di alleggerimento fiscale’ rivolto al mondo produttivo anastasiano messo a dura prova dalla diffusione del virus prima in Italia e poi anche nella nostra Regione: “La diffusione del Coronavirus in Campania ha inevitabilmente avuto un impatto negativo molto forte anche sull’economia locale, per cui sarà indispensabile applicare tutte le misure necessarie per evitare conseguenze ancora più dirompenti” – spiega il segretario Ciro Terracciano.

Il Piano ideato dal movimento pevede due cose in particolare: “La positicipazione al 31.12.2020 di tutte le Imposte Comunali e la sospensione del pagamento delle morosità pregresse fino a nuovo avviso” – continua il portavoce Ciro Pavone. E aggiunge: “In questo momento sono due le priorità in assoluto, cercare di fermare il contagio, ovviamente, ed evitare il rischio di incorrere in un vero e proprio infarto finanziario a totale danno e scapito degli imprenditori anastasiani, come già sta avvenendo per le aziende operanti nel settore delle ricettività e quelle impegnate nell’export dei nostri prodotti. Bisogna fare presto”.