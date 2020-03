Una ditta incaricata dall’Ordine degli Avvocati di Napoli sta eseguendo da ieri stamattina un servizio di pulizia straordinaria degli spazi di competenza dell’Ordine presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia partenopeo. Il cosiddetto “paziente 1” napoletano, infatti, è risultato essere un avvocato. Ieri alcuni suoi collaboratori, entrati in contatto con l’avvocato, sono risultati positivi al test sul coronavirus. Sempre ieri, la presidenza della Corte di Appello di Napoli e la Procura Generale, con una nota inviata al Tribunale dei Minorenni, al Tribunale di Sorveglianza, ai Tribunali di Napoli e Napoli Nord, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni, ai procuratori di Napoli e Napoli Nord e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ha comunicato che oggi, e con eventuale prosieguo oggi primo marzo, saranno eseguite, a cura della direzione generale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari, “pulizie straordinarie e una disinfezione accurata degli uffici giudiziari”. In una nota, diffusa nel pomeriggio di ieri , il procuratore generale, Luigi Riello ed il presidente della Corte di Appello, Giuseppe De Carolis di Prossedi, hanno precisato che le direttive emanante dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri della Salute e della Pubblica amministrazione, confermano che “le attività degli uffici pubblici e quindi dei Palazzi di Giustizia,, nonostante il verificarsi di casi di positività al coranavirus, anche al di fuori delle zone c.d. focolaio, devono continuare regolarmente, previa sia l’adozione di misure di disinfezione e radicale pulizia, sia l’assunzione di regole funzionali a limitare l’afflusso ai Palazzi di Giustizia ed a scaglionare l’accesso alle aule di udienza (oltre che a sopendere tutte le attività convegnistiche e di formazione all’interno dei Palazzi di Giustizia), sia il posizionamento di presidi igienizzanti in tutti i luoghi a tanto utili”. Opere di pulizia, fanno sapere dal Palazzo di Giustizia di Napoli “che sono state disposte già da ieri e che sono tuttora in corso opere di radicale pulizia e disinfezione degli interi Palazzi di Giustizia di Napoli e Napoli Nord come confermato da documentazione fotografica”. Infine linee guida sono state dettate a “tutti i presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica del distretto al fine dell’applicazione delle direttive ministeriali sopra citate”.