SOMMA VESUVIANA – Domani – Sabato 25 Settembre – a Somma Vesuviana, nel napoletano – La Giornata della Legalità e del Coraggio in memoria di Mario Cerciello Rega voluta ed organizzata dalla Lega Pro e Comune di Somma Vesuviana.

La Lega Pro e l’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana, hanno pensato di proseguire nella campagna di sensibilizzazione alla Legalità con un grande evento in programma Sabato 25 Settembre a Somma Vesuviana, il “Memorial Mario Cerciello Rega” – Valori e legalità in campo per la vita. Per Mario, a due anni dalla scomparsa. Nel ricordo di Mario, il 25 Settembre è per la Lega Pro ed il Comune di Somma Vesuviana “La giornata della Legalità”.

Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana): “Comune di Somma e Lega Pro ancora insieme nel nome di Mario Cerciello Rega”.

Domani – Sabato – 25 settembre 2021 – dalle ore 9,30 eventi itineranti in tutto il paese con i massimi rappresentanti nazionali della Lega Pro, istituzioni, autorità religiose e civili, scuole!

Alle ore 11 – al Cimitero – in Piazza Massimiliano Kolbe – sarà il maestro Mauro Seraponte ad intonare il Silenzio dinanzi alla tomba del carabiniere assassinato a Roma, Mario Cerciello Rega.

Ore 9:30 Celebrazione della Santa Messa alla Chiesa di San Domenico; ore 11 deposizione corona di fiori sulla tomba di Mario Cerciello Rega; ore 11: 45 Assemblea degli studenti sulla legalità, con le scuole che incontreranno i rappresentanti delle istituzioni in un dibattito moderato da Emilio Mancuso (Giornalista Rai). Sono stati invitati: Francesco Cirillo (Presidente del Comitato Etico Lega Pro), Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana), Lucia Fortini (Assessore alle Politiche sociali, Regione Campania), Francesco Ghirelli (Presidente della Lega Pro), Antonio Jannece (Comandante della Legione Carabinieri “Campania”), Carlo Sibilia (Sottosegretario al Ministero dell’Interno), Cosimo Sibilia (Presidente della Lega Nazionale Dilettanti) e Carmine Zigarelli (Presidente del Comitato Regionale Campania LND)

“La pandemia aveva fermato la “Giornata della Legalità e del coraggio”, ma il prossimo 25 settembre la Lega Pro sarà nuovamente a Somma Vesuviana per ricordare Mario Cerciello Rega. Saremo ancora tutti uniti, più forti che mai, per portare messaggi di riflessione e condivisione di valori positivi. La Lega Pro e il Comune di Somma sono pronti a creare nuovi progetti sull’educazione e la legalità secondo quegli insegnamenti di amore che Mario lanciava sempre alla sua famiglia ed alla sua splendida moglie Rosa Maria Esilio. Proprio a Rosa Maria, alla famiglia ed ai colleghi di Mario voglio mandare un messaggio di affetto assicurando loro che la Lega Pro terrà sempre vivo il ricordo di una persona speciale dagli alti valori umani”. Lo ha affermato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro.

Domani – Sabato 25 Settembre – tutti insieme con lo sport e per la legalità!

E sarà il maestro Mauro Seraponte alle ore 11, al Cimitero di Somma Vesuviana che si trova in Piazza Massimiliano Kolbe, dinanzi alla tomba di Mario Cerciello Rega, ad intonare il Silenzio. Il maestro Mauro Seraponte con l’Associazione che prende il nome dal maestro Ciro Seraponte, da tempo è impegnato in una grande attività di valorizzazione culturale del territorio con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani.

“Sabato 25 Settembre ci sarà la giornata della Legalità dedicata a Mario Cerciello Rega. Ringraziamo a tale riguardo la Lega Pro che ogni anno organizza e dedica questo evento in memoria di Mario. Domani, Sabato 25 Settembre, alle ore 9 e 30 avremo la Messa commemorativa a 2 anni e 60 giorni dalla sua tragica scomparsa. L’evento sarà presso la Chiesa di San Domenico con celebrazione di Padre Nicola De Sena. Alle ore 11 la Deposizione della corona di fiori sulla Tomba di Mario, al Cimitero di Somma Vesuviana situato in piazzetta San Massimiliano Kolbe.

Alle ore 11: 45 gli studenti incontreranno le autorità per ricordare e raccontare di legalità, valori e vita. Nel nome di Mario Cerciello Rega, il carabiniere barbaramente ucciso il 25 Luglio del 2019, grazie all’impegno della Lega Pro – ha affermato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana – abbiamo portato e porteremo nelle scuole di Somma Vesuviana progetti sull’educazione alla Legalità nell’auspicio che possano estendersi al resto d’Italia. Mario era un amico, un caro amico mio ma era amico della solidarietà umana. E’ un eroe vittima del dovere. Nel 2019 e ringrazio il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, avemmo l’opportunità di ospitare un quadrangolare di calcio in memoria di Mario. Il quadrangolare fu solo la parte visibile di un progetto più ampio e concreto che vide il coinvolgimento delle scuole sulla Legalità. Una grande iniziativa che vide insieme l’intera comunità: il nostro Teatro Summarte, il Liceo Scientifico “Evangelista Torricelli”, l’Itis “Ettore Majorana”. Il tutto su iniziativa della Lega Pro. La pandemia impedisce il rinnovarsi del quadrangolare ma in nome di Mario, questa volta l’evento sarà in presenza, anche se senza calcio”.

L’evento sarà trasmesso in diretta video streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Pro

Il programma:

Domani – SABATO 25 SETTEMBRE:

Ore 9:30 Celebrazione della Santa Messa – Chiesa San Domenico (CHE SI TROVA NELLA ZONA CENTRALE DEL PAESE), officiata da Padre Nicola De Sena.

Ore 11: Deposizione della corona di fiori sulla tomba di Mario Cerciello Rega, Cimitero di Somma Vesuviana.

Ore 11:45 Assemblea degli studenti presso la Tenuta San Sossio in Somma Vesuviana, località San Sossio.

Sono stati invitati: Francesco Cirillo (Presidente del Comitato Etico Lega Pro), Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana), Lucia Fortini (Assessore alle Politiche sociali, Regione Campania), Francesco Ghirelli (Presidente della Lega Pro), Antonio Jannece (Comandante della Legione Carabinieri “Campania”), Carlo Sibilia (Sottosegretario al Ministero dell’Interno), Cosimo Sibilia (Presidente della Lega Nazionale Dilettanti), Carmine Zigarelli (Presidente del Comitato Regionale Campania LND).

Moderatore dell’evento sarà il giornalista Rai Emilio Mancuso