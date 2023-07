Consiglio regionale approva quarta linea dell’inceneritore: vota a favore pure Lettieri

ACERRA. Il consiglio regionale ha approvato l’accantonamento di € 27.181.993,52 che serviranno per realizzare la quarta linea dell’inceneritore. Su 30 consiglieri regionali, solo due hanno votato contro: si tratta dei pentastellati Saiello e Cammarano, mentre la Ciarambino si è astenuta.

Spicca su tutti il voto favorevole di Vittoria Lettieri, giovane consigliera regionale acerrana e figlia dell’ex sindaco ed attuale presidente del consiglio regionale Raffaele Lettieri.

Va ricordato per dovere di cronaca che la consigliera regionale, in un breve video sui social, ha specificato che la somma non è destinata alla quarta linea.

Chiesto consiglio comunale urgente

“Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio della Regione Campania, oggi cadono tanti dubbi sulla volontà di costruire la quarta linea dell’inceneritore.” Lo affermano i consiglieri di opposizione in una nota.

“Chiediamo al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di convocare immediatamente una seduta monotematica e aperta per far sentire forte la voce delle istituzioni locali.

Non è giusto che ai cittadini, a cui viene vietato l’uso dell’auto per l’inquinamento dell’aria che ha toccato picchi mai visti, contemporaneamente venga chiesto di tollerare un secondo inceneritore sul territorio. E iniziamo a chiamarlo con il vero nome: per la potenza della quarta linea, questo è da sola un secondo inceneritore