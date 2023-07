Maitre di Saviano muore in tragico incidente davanti al figlio. Il piccolo è ricoverato

SAVIANO – Un morto e diversi feriti in due incidenti stradali avvenuti stamani poco dopo le 6 a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro nel tratto casertano dell’autostrada A1 tra le uscite di Caianello e Capua, in direzione sud nella notte tra giovedì e venerdì.

Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, il primo incidente con diversi feriti, non gravi però, è avvenuto tra due auto, che si sono toccate forse per l’eccessiva velocità; poco dopo un’altra auto, il cui conducente aveva accostato in una piazzola di sosta forse per chiamare i soccorsi, è stata centrata in pieno e a tutta velocità da una vettura condotta da un giovane, che è morto per il violento urto.

La Polstrada ha chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli per alcune decine di minuti per effettuare i rilievi e permettere di liberare la carreggiata dalle auto e dai detriti; i feriti sono stati portati in ospedale e l’autostrada è stata poi riaperta.

La vittima

È Raffaele Lingelli, 49 anni, maitre di Saviano molto conosciuto nel mondo della ristorazione e del wedding, la vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto casertano compreso tra Caianello e Capua, in direzione sud. Era in auto col figlio tredicenne che ora è ricoverato al Santobono.

Il primo automobilista, ha centrato in pieno con la sua vettura un’auto ferma alla piazzola di sosta. Qualche minuto prima, poco più avanti rispetto al luogo dell’impatto, era avvenuto un altro incidente con due vetture coinvolte. In totale, il bilancio dei due incidenti è di un morto e quattro feriti, che non sarebbero gravi, ricoverati in ospedale.