Due morti in pochi minuti per malori sul campo di calcetto

Malori, che poi si rivelano mortali, durante partite di calcetto. Due casi, conclusi con altrettanti decessi, si sono verificati ieri sera nei comuni di Arzano e Casoria, vittime uomini di 51 e di 48 anni. In entrambe le circostanze sono intervenuti i carabinieri.

Ad Arzano la partita si stava giocando in un campetto di viale delle Industrie. Qui un uomo di 51 anni si è improvvisamente accasciato al suolo: sono stati subito chiamati i soccorsi, con tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 che però ha dovuto constatare il decesso della vittima, ingegnere e consigliere comunale.

Analoga la dinamica a Casoria. In via Mario Pagano un uomo di 48 anni impegnato in una partita di calcetto con un gruppo di amici ha avvertito un malore. Sul posto è giunto personale del 118 che ha tentato di rianimare l’uomo, senza riuscirci.