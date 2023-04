Connessioni Culturali a Volla: insieme per fare cultura

VOLLA. Mettersi insieme per “Culturare” (fare cultura).

A Volla un gruppo eterogeneo di persone e di associazioni già costituite, pur conservando ciascuno la propria autonomia, ha deciso di incontrarsi, e di provare a fare cultura sul territorio a 360 gradi. Non è che sul territorio non ce ne fosse di cultura, ma, come si dice in questi casi… “chi più ne ha più ne metta”. E così sono nate le “Connessioni Culturali”.

Il primo evento si è già consumato il giorno 14 aprile alle ore 18.30 ed è stato dedicato alla letteratura. Al Cristal’s Chalet, in via caduti di Nassiriya, è stato presentato il libro di Sabrina Uccello “Storie di Altri”.

Il secondo evento è stato dedicato alla poesia. Mercoledì 26 aprile alle ore 18.00 al Picasso Lounge bar si è svolto un “Incontro di Primavera sulle rive del Sebeto”.

La poesia è un luogo, dove non si paga né il biglietto, né la tassa di soggiorno. È un luogo di libertà e d’amore. La Libertà di poter andare e raccontare con le tue parole la realtà la fantasia, e oltre e altro. È un luogo d’amore, dove potere andare e esprimere sentimenti, stati d’animo con le tue parole.

Nel corso dei secoli si sono succeduti tanti movimenti e correnti letterarie, ciascuna con le sue caratteristiche e ciascuna con i suoi poeti.

Oggi la letteratura e la poesia non sono più incanalati, ma viaggiano a briglia sciolte. E così ognuno si esprime, sente il bisogno di esprimersi, come un’esigenza vitale, e lo fa come può e come crede.

Accompagnati dalle note e dalla voce del maestro Salvatore Monopoli si è svolto un Reading di poesie, a cura di Gennaro Iannuzzi, con Nancy Amato, Rito Mazzarelli, Silvana Pesola. A seguire i poeti Costanzo Ioni e Gianni Battaglia e l’attore Paolo Tarallo.