Centinaia di giovani alla Marcia per la Legalità a Somma Vesuviana

“Mi congratulo con i ragazzi di Somma Vesuviana per gli approfondimenti fatti. Oggi parlare di legalità deve essere una costante ma anche un’operazione di concretezza e consapevolezza legata alla quotidianità. Ad un certo punto un ragazzo ha sollecitato sulla Mafia di Stato. La possibilità talvolta anche certificata da processi e da condanne che la mafia possa si possa infiltrare anche nelle alte istituzioni testimonia la pericolosità e l’attualità anche del problema che dovrebbe essere affrontato anche con maggiore determinazione e consapevolezza proprio da quello Stato che deve rifuggire qualsiasi tipo di condizionamento e di rischio anche per il futuro”. Lo ha affermato il magistrato Catello Maresca, intervenendo oggi a Somma Vesuviana, nel napoletano, alla Marcia per la Legalità.

Il corteo è partito da Via San Sossio, esattamente dall’Isola Ecologica per poi raggiungere il Teatro Summarte, attraversando le principali vie centrali di Somma Vesuviana.

Nel corso del Corteo, della Marcia per la Legalità, le centinaia di studenti lasciandosi trascinare dal clima di festa, hanno intonato l’inno del Napoli e Maresca ha ricordato comunque il ruolo sociale dello sport anche nel contrasto alla criminalità organizzata.

Domani Somma Vesuviana istituirà l’Osservatorio Comunale della Legalità.

“Domani Somma Vesuviana – ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – istituirà l’Osservatorio della Legalità. Oggi abbiamo vissuto una giornata molto importante dal punto di vista umano. C’è stata una sana partecipazione dei giovani. Dell’Osservatorio faranno parte le Associazioni presenti sul territorio come l’Ascom, Confcommercio e faremo rete con tutte le istituzioni, Daremo il nostro contributo affinché i valori della legalità siano presenti soprattutto nelle istituzioni ma con l’ausilio di tutte le parti in causa della nostra città”.