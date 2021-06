Da oggi, lunedì 21 giugno, l’Italia sarà zona bianca, unica eccezione la Valle d’Aosta.

Bianco come la libertà. Bianco come la pace. Bianco come la purificazione. Bianco come il nuovo inizio. Bianco come l’Italia…

Ebbene sì, da lunedì 21 giugno l’Italia intera si colorerà di bianco, fatta eccezione per la Valle d’Aosta che resterà gialla fino al 28 giugno. Tutto questo, fino a poco tempo fa poteva sembr un’utopia, ma oggi è realtà.

I dati di oggi sul Covid, indicano una curva ancora in discesa: contagi sotto quota mille e tasso di positività che resta stabile.

Ma cosa succede nella zona bianca? Quali sono le nuove regole?

Addio al coprifuoco notturno e ci si può dunque spostare senza limiti di orario. Regole meno vincolanti per i ristoranti: nessun limite alle presenze al tavolo all’aperto, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso è tollerato un massimo di sei commensali al tavolo. Riaprono le piscine al chiuso, le sale da gioco e sale slot. Resta comunque l’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di assembramenti.

Sulla questione delle mascherine, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di venerdì a Palazzo Chigi dice: “Chiederò un parere al comitato tecnico scientifico perché ci dica esplicitamente se possiamo togliere la mascherina all’aperto oppure no”. Pur non indicando una data precisa, il tema rappresenta per il Governo il prossimo traguardo da raggiungere.

(fonte foto: rete internet)