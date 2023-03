Comuni vesuviani raccolgono firme contro l’abolizione del Reddito di Cittadinanza

Comitato Cittadino per il Reddito di Cittadinanza, al via la raccolta firme nei comuni vesuviani contro l’abolizione del sussidio: si parte sabato 12 marzo

Lettera aperta del Comitato Cittadino per il Reddito di Cittadinanza indirizzata al governo Meloni

Egregia presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questa lettera aperta ha l’intenzione di invitare il governo affinché faccia un passo indietro sulle modifiche peggiorative del Reddito di cittadinanza, causando un danno indelebile sia nei confronti delle famiglie che lo percepiscono, sia di tutto l’indotto del settore del commercio e dei servizi, e dell’economia in genere.

Assistiamo ad un vergognoso fallimento delle politiche del lavoro delle regioni, che sono riuscite a prendere in carico solo il 43% dei Percettori del Reddito di Cittadinanza! Eppure, ben 15 su 20, cioè la grande maggioranza, sono sotto la guida della destra, ovvero della Sua parte politica. E il Suo governo non ha organizzato i famosi corsi di formazione, contrariamente a quanto sbandierato in campagna elettorale! Una grande beffa per i percettori del Reddito, i cittadini, il commercio, i servizi, i lavoratori!

Il Suo governo, da gennaio 2024 vuole abolire completamente il Rdc: Con quale risparmio? i fondi che si risparmiano sul Rdc, 900 milioni, sono stati prontamente destinati a sanare i debiti delle società di calcio di serie A: 980 milioni, mentre nel frattempo si aumenta vertiginosamente la spesa per le armi. Ci chiediamo: ma queste scelte a favore delle società di calcio e delle armi, cosa porteranno di buono ai cittadini? Assolutamente nulla!

Ricordiamo che invece i soldi erogati ai percettori del reddito vengono immediatamente e completamente spesi per beni o servizi, entrando subito nel circolo dell’economia. Così beneficiano anche commercianti e professionisti. Senza Reddito, milioni di euro verranno improvvisamente meno nelle famiglie, e quindi, di fatto, nell’economia, portando forti conseguenze negative.

Il tutto in netta contrapposizione con i paesi europei che, anzi, rafforzano la misura, consci dei suoi benefici per tutti. Di fronte alla cecità del governo, avanzano invece proposte per migliorare e rafforzare il Rdc, un modo saggio di aiutare chi ha bisogno, rafforzare le politiche sociali, ma nello stesso tempo, di sollevare l’ economia e salvaguardare posti di lavoro. Il Rdc aiuta famiglie ed economia e restituisce dignità alle persone: Le chiediamo pertanto, di sostenerlo nei suoi principi, e di non abolire una misura di civiltà.

La raccolta firme sarà estesa in tutti i comuni della Campania, ecco dove ci si può recare, a partire dal prossimo sabato, per firmare la lettera aperta:

Portici, Ercolano, Torre Annunziata, San Sebastiano, Cercola, Pollena Trocchia, Trecase, Boscoreale, Penisola Sorrentina