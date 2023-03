Somma, incendiato l’ingresso di un negozio di abbigliamento

SOMMA VESUVIANA – Raid nella città di Somma Vesuviana, in fiamme ingresso del negozio. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in Via Fossa dei Leoni per l’incendio della saracinesca di un negozio di abbigliamento.

La proprietaria del negozio è una 40enne incensurata del posto. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato l’ingresso dell’attività. Indagini in corso per ricostruire la dinamica degli eventi.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa a partire dall’azione dolosa.