Comune di Somma istituisce due Consulte: Sicurezza e Sviluppo Economico del Territorio

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): “Istituiamo due consulte: Sicurezza del Territorio e la Consulta per lo Sviluppo Economico del Territorio. Fondamentale ascoltare i cittadini. Pubblicati gli avvisi pubblici per presentare le candidature. Ogni Consulta sarà formata da un numero massimo di 10 esperti per ognuna!”.

“Stiamo per partire con due Consulte per le quali sono stati pubblicati i relativi avvisi pubblici. Da una parte la Consulta per la “sicurezza del territorio” e dall’altra la Consulta per “lo sviluppo economico del territorio”.

La Consulta per la “sicurezza del territorio” ha la finalità di condividere le esperienze dei soggetti partecipanti, presentare progetti e fornire pareri qualificati al fine di implementare, ottimizzare e soprattutto migliorare sensibilmente la sicurezza del territorio. La Consulta opererà in stretta relazione ed interlocuzione sinergica con l’Amministrazione Comunale e le diverse componenti del tessuto sociale, secondo logiche di condivisione, concentrazione e partenariato, al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni ed adattare i contenuti alla evoluzione del contesto di riferimento nonché alle nascenti problematiche, rendendo in tal modo un utile e qualificato servizio per il benessere e la sicurezza della collettività”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“La Consulta per “la sicurezza del territorio”, potrà essere chiamata dal Sindaco ed esprimere pareri preventivi su proposte di piani, programmi od azioni dell’Amministrazione Comunale – ha continuato Di Sarno – e monitorarne l’andamento. La Consulta potrà raccogliere ed analizzare dati ed informazioni sulla qualità ed efficacia degli interventi e sulle criticità eventualmente segnalate, elaborare proposte da sottoporre agli organi comunali per l’adozione di atti, elaborare proposte per la gestione, l’uso e la manutenzione de territorio. La Consulta sarà formata da un numero massimo di 10 esperti”.

Nascerà anche la Consulta per lo “sviluppo economico del territorio”.

“Abbiamo pubblicato anche un altro bando, relativo alla Consulta per lo “sviluppo economico del territorio”. Anche questa Consulta sarà formata da un numero massimo di 10 esperti – ha concluso Di Sarno – sempre a costo zero per la comunità.

Questa Consulta avrà il compito di raccogliere ed analizzare dati ed informazioni sulla qualità ed efficacia degli interventi e sulle criticità eventualmente segnalate; elaborare proposte da sottoporre agli organi comunali per l’adozione di atti; elaborare proposte per la gestione, l’uso e la manutenzione delle infrastrutture e comunque sviluppare idee e proposte finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Ritengo fondamentale ascoltare i cittadini!”.